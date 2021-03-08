В Крыму уничтожают уникальный Форосский парк, крымчане умоляют Путина помочь

В Форосском парке, который считается одним из самых красивых и известных в Крыму, оккупанты уничтожают вековые деревья и ведут застройку, местные жители безуспешно пытаются этому помешать.

Источник: материал Крым.Реалии

Детали: Парк Фороса для Украины - памятник и природоохранная территория общегосударственного значения. На его территории растут более 200 видов деревьев и кустарников из разных уголков мира, некоторым из них - более ста лет.

Захватчики же решили часть парка в Форосе застроить, поэтому вырезают и выкапывают десятки редких, экзотических и краснокнижных деревьев.

В оккупационном "министерстве экологии Крыма" возмущенным местным жителям заявили: строительство ведется законно.

Жители Фороса после нескольких месяцев безуспешной борьбы за сохранение парка даже записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались, что на месте деревьев в парке строят заборы, а местных жителей "никто не слышит".

Обращение жителей Фороса к Путину никак не повлияло на темпы уничтожения парка.

С 2016 года санаторием "Форос" формально распоряжается Федерация профсоюзов Татарстана (Татарстан - субъект РФ), однако есть информация, что на самом деле недвижимость попала в руки компании "Татнефть".

Российское издание "РБК", ссылаясь на собственные источники, близкие к правительству Татарстана, в 2016 году писало, что сложная схема покупки санатория была выбрана, чтобы "Татнефть" согла обойти европейские и американские санкции.