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Меркель: Пандемия рискует свести на нет достижения женщин

Понедельник, 8 марта 2021, 15:37
Меркель: Пандемия рискует свести на нет достижения женщин

Пандемия рискует свести на нет прогресс, достигнутый в области гендерного равенства, поскольку женщины берут на себя львиную долю ухода за детьми в условиях изоляции и с большей вероятностью будут работать на рабочих местах с повышенным риском.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении перед Международным женским днем​, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы должны убедиться, что пандемия не заставит нас вернуться к старым гендерным стереотипам, которые, как мы думали, мы преодолели", - заявила Меркель в видеообращении перед Международным женским днем ​​8 марта.

По ее словам, женщины непропорционально сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения и недопредставлены на руководящих должностях.

"И снова женщинам чаще приходится балансировать между обучением на дому, уходом за детьми и собственной работой", - сказала Меркель.

Она добавила, что женщин также больше, чем мужчин в профессиях по уходу в то время, когда эта работа является "особенно сложной".

"Более 75% работающих в секторе здравоохранения - женщины, от кабинетов врачей и больниц до лабораторий и аптек", - сказала Меркель, однако женщины составляют лишь 30% руководящих должностей в этих областях.

"Не может быть, чтобы женщины в значительной степени поддерживали наше общество, но в то же время не в равной степени участвовали в важных политических, экономических и социальных решениях", - добавила она.

В Германии один из самых больших гендерных разрывов в оплате труда в Европейском союзе: в 2019 году женщины зарабатывают в среднем на 19% меньше, чем мужчины, отчасти потому, что многие немецкие женщины работают неполный рабочий день.

Разрыв сокращается до 6% при сравнении мужчин и женщин, работающих на одинаковых должностях.

Темы: Германиягендеркоронавирус
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