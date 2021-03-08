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Меркель: Пандемія ризикує звести нанівець досягнення жінок

Понеділок, 8 березня 2021, 15:37
Меркель: Пандемія ризикує звести нанівець досягнення жінок

Пандемія ризикує звести нанівець прогрес, досягнутий в області гендерної рівності, оскільки жінки беруть на себе левову частку догляду за дітьми в умовах карантину та з більшою ймовірністю будуть працювати на робочих місцях з підвищеним ризиком.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у відеозверненні перед Міжнародним жіночим днем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми повинні переконатися, що пандемія не змусить нас повернутися до старих гендерних стереотипів, які, як ми думали, ми подолали", - заявила Меркель.

За її словами, жінки непропорційно сильно постраждали від кризи в галузі охорони здоров'я, і недостатньо представлені на керівних посадах.

"І знову жінкам частіше доводиться балансувати між навчанням вдома, доглядом за дітьми та своєю роботою", - сказала Меркель.

Вона додала, що жінок також більше, ніж чоловіків у професіях по догляду в той час, коли ця робота є "особливо складною".

"Понад 75% працюючих у секторі охорони здоров'я - жінки, від кабінетів лікарів і лікарень до лабораторій і аптек", - сказала Меркель, додавши, що при цьому жінки становлять лише 30% керівних посад у цих областях.

"Не може бути, щоб жінки значною мірою підтримували наше суспільство, але водночас не в рівній мірі брали участь у важливих політичних, економічних і соціальних рішеннях", - додала вона.

У Німеччині один з найбільших гендерних розривів в оплаті праці в Європейському союзі: у 2019 році жінки заробляють у середньому на 19% менше, ніж чоловіки, почасти тому, що багато німецьких жінок працюють неповний робочий день.

Розрив скорочується до 6% при порівнянні чоловіків і жінок, які працюють на однакових посадах.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинагендеркоронавірус
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