ООС: три обстрела, украинские военные отвечали
Понедельник, 8 марта 2021, 18:21
С начала суток в понедельник вооруженные формирования РФ трижды обстреляли подразделения украинских военных.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков – еще и из стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Украинская правда