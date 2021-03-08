ООС: три обстрела, украинские военные отвечали

С начала суток в понедельник вооруженные формирования РФ трижды обстреляли подразделения украинских военных.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков – еще и из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.