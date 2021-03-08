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Полиция Брюсселя будет патрулировать в гражданском для борьбы с домогательствами

Понедельник, 8 марта 2021, 22:01
Полиция Брюсселя будет патрулировать в гражданском для борьбы с домогательствами

Брюссельская полиция с понедельника направит сотрудников в штатском по всему городу для борьбы с уличными домогательствами в отношении женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Офицеры будут патрулировать "горячие точки", такие как остановки общественного транспорта в бельгийской столице, сказал официальный представитель полиции Оливье Слоссе.

"То, как женщины чувствуют себя в общественном пространствн, является одним из центральных пунктов нашего плана обеспечения безопасности. В прошлом году мы начали обучать персонал тому, что такое уличное домогательство, а также тому, как обращаться с жертвами таких действий, а так же как составить протокол", - сказал Слосс.

"Сейчас мы делаем еще один шаг, выйдя на улицы и активно ищем виновных. Идея состоит в том, чтобы поймать преследователей с поличным", - добавил он.

По его словам, хотя уличный харасмент является обычным явлением, "о таких инцидентах редко сообщают, и когда о них сообщают, трудно установить виновника".

"Даже если преступник установлен, это слово жертвы против его слова. Поэтому наше присутствие на местах необходимо для того, чтобы установить эти факты", - добавил Слоссе.

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Темы: Бельгия
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