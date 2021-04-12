РФ отказалась объяснить причину переброса войск на границу с Украиной

Российская сторона отказалась назвать причину роста военного присутствия вдоль границы с Украиной.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: 7 апреля Украина направила российской стороне официальный запрос с просьбой разъяснить причину роста военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях страны в течение последних дней.

Сообщается, что российская сторона отказалась предоставлять информацию, заявив, что не ведет такой деятельности.

Украина считает, что отказ Москвы является подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы.

Кроме того, российская делегация бойкотировала созванную 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

В МИД призывают российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять положения Минских договоренностей.

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