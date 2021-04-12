РФ отказалась объяснить причину переброса войск на границу с Украиной
Российская сторона отказалась назвать причину роста военного присутствия вдоль границы с Украиной.
Источник: пресс-служба МИД
Детали: 7 апреля Украина направила российской стороне официальный запрос с просьбой разъяснить причину роста военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях страны в течение последних дней.
Сообщается, что российская сторона отказалась предоставлять информацию, заявив, что не ведет такой деятельности.
Украина считает, что отказ Москвы является подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы.
Кроме того, российская делегация бойкотировала созванную 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.
В МИД призывают российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять положения Минских договоренностей.
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Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе.