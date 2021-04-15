Данилов призвал к отпору в войне на информационном фронте

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов просит журналистов подавать максимально проверенную и точную информацию в период активизации пропагандистской кампании российского агрессора.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества - все те, кто формирует позиции и является лидером мнений.

В этом плане Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии.

Все антиукраинские нарративы спланированы, создаются и управляются с российской территории; широко используется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь; для донесения дезинформации используются все возможные средства коммуникации.

Весь этот информационный терроризм и информационная "пандемия" преследуют единственную цель - повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и "пятая колонна" внутри нашего государства".

Детали: Секратр СНБО подчеркивает, что платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и соцсети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики.

Он обращает внимание, что с попыткой эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины в геометрической прогрессии выросло также количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей.

Поэтому ответственное отношение к достоверности информации приобретает сейчас первостепенное значение, является важным элементом информационной безопасности государства.

Прямая речь: "Уважаемые журналисты, уважаемые друзья! Настоятельно просим взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ, не поддаваясь на провокации и не подыгрывая дезинформационным кампаниям, цель которых - ослабить нашу способность противостоять врагу. Лучшее наше оружие - Правда!".

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