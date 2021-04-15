Данілов закликав до відсічі у війні на інформаційному фронті
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов просить журналістів подавати максимально перевірену і точну інформацію у період активізації пропагандистської кампанії російського агресора.
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова: "Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але і на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок.
У цьому плані Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.
Усі антиукраїнські наративи сплановані, створюються і керуються з російської території; широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня; для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя.
Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" переслідує єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави".
Деталі: Секратр РНБО наголошує, що платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики.
Він звертає увагу, що зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла також кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.
Тож відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває нині першочергового значення, є важливим елементом інформаційної безпеки держави.
Пряма мова: "Шановні журналісти, шановні друзі! Наполегливо просимо виважено і максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ, не піддаючись на провокації і не підігруючи дезінформаційним кампаніям, мета яких – послабити нашу здатність протистояти ворогові. Найкраща наша зброя – Правда!".
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів. Північноатлантичний альянс застеріг Росію від ескалації ситуації в Україні, висловивши їй підтримку.
- Україна порушила тему отримання плану дій щодо членства в НАТО. Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ України в НАТО приведе до "незворотних наслідків" для української державності та ескалації на Донбасі.