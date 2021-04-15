Данілов закликав до відсічі у війні на інформаційному фронті

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов просить журналістів подавати максимально перевірену і точну інформацію у період активізації пропагандистської кампанії російського агресора.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але і на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок.

У цьому плані Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.

Усі антиукраїнські наративи сплановані, створюються і керуються з російської території; широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня; для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя.

Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" переслідує єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави".

Деталі: Секратр РНБО наголошує, що платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики.

Він звертає увагу, що зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла також кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.

Тож відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває нині першочергового значення, є важливим елементом інформаційної безпеки держави.

Пряма мова: "Шановні журналісти, шановні друзі! Наполегливо просимо виважено і максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ, не піддаючись на провокації і не підігруючи дезінформаційним кампаніям, мета яких – послабити нашу здатність протистояти ворогові. Найкраща наша зброя – Правда!".

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