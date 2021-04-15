Зеленский: Пришло время предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и выразил убеждение, что Украина и Грузия должны получить план действий относительно членства в НАТО и в Евросоюз.

Источник: пресс-служба президента и Twitter Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Действительно пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважны сегодня".

Повністю згоден з @Zourabichvili_S, що настав час конкретних пропозицій для 🇺🇦 і 🇬🇪 щодо отримання ПДЧ в @NATO і плану вступу в @EU. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В 🇺🇦 і 🇬🇪 історичне розуміння і взаємна підтримка у питанні миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2021

Детали: Глава украинского государства обсудил с собеседницей эскалацию ситуации с безопасностью на Донбассе, подчеркнув опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

Владимир Зеленский выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира.

Президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности, обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО.

Собеседники обменялись мнениями об актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.

Зеленский ознакомил Зурабишвили с инициативой "Крымская платформа", саммит инаугурации которого состоится в августе 2021 года в Киеве.

Он выразил надежду на личное участие с Саломе Зурабишвили в этом мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению данной инициативы.

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