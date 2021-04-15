Зеленський: Настав час пропозицій для України та Грузії щодо членства в НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі і висловив переконання, що Україна та Грузія мають отримати план дій щодо членства в НАТО та в Євросоюзі.

Джерело: пресслужба президента і Twitter Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні".

Повністю згоден з @Zourabichvili_S, що настав час конкретних пропозицій для 🇺🇦 і 🇬🇪 щодо отримання ПДЧ в @NATO і плану вступу в @EU. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В 🇺🇦 і 🇬🇪 історичне розуміння і взаємна підтримка у питанні миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2021

Деталі: Глава української держави обговорив зі співрозмовницею ескалацію безпекової ситуації на Донбасі, наголосивши на небезпечній тенденції до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

Володимир Зеленський висловив подяку Грузії та особисто Саломе Зурабішвілі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Саломе Зурабішвілі наголосила, що Україна та Грузія мають історичне розуміння й підтримують одна одну в питанні миру.

Президенти акцентували увагу на важливості діалогу та солідарності, обговорили практичні кроки України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин з НАТО.

Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема в контексті тимчасової незаконної окупації Кримського півострова.

Зеленський ознайомив Зурабішвіл з ініціативою "Кримська платформа", інавгураційний саміт якої відбудеться у серпні 2021 року в Києві.

Він висловив сподівання на особисту участь із Саломе Зурабішвілі в цьому заході та активне залучення грузинських партнерів до змістового наповнення згаданої ініціативи.

Чому це важливо: Україна 7 років зазнає агресії з боку Росії, яка окупувала Крим та фактично контролює частину української території на сході – в Донецькій та Луганській областях. У березні Росія активізувала свої дії, які загрожують Україні, – і президент Володимир Зеленський порушує з партнерами питання про членство в НАТО.

Грузія також не раз зазнавала агресії Росії і, як і Україна, претендує на членство в Північноатлантичному альянс, хоча обидві країни плану дій для членства ще не мають.

Росія протестує проти вступу України та Грузії в НАТО.

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