Лидеру движения "Гонор", одному из организаторов акции под Офисом президента 20 марта Сергею Филимонову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без применения электронного браслета.

Источник: Юридическая компания "Миллер" в Facebook

Дословно: "Судья Константинова Карина Эдуардовна отказалась допрашивать в заседании свидетеля по делу Филимонова народного депутата Ярослава Юрчишина. Последний уже находился в помещении суда и готов был подтвердить реальные действия нашего клиента во время акции.

Однако судья решила, что допрос затянет рассмотрение дела. В этом контексте напомним, что мера пресечения нашему клиенту в этом же суде не рассматривался уже неделю из-за причин неявки самой судьи".

Детали: Как отмечают в юридической компании, другого свидетеля стороны защиты судья так же отказалась допрашивать, поскольку не видела оснований. Хотя этот человек был непосредственным участником акции, также является депутатом и видела, как Филимонов останавливал насилие.

Предыстория: