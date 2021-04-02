Погром на Банковой: суд избрал Филимонову меру пресечения
Лидеру движения "Гонор", одному из организаторов акции под Офисом президента 20 марта Сергею Филимонову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без применения электронного браслета.
Источник: Юридическая компания "Миллер" в Facebook
Дословно: "Судья Константинова Карина Эдуардовна отказалась допрашивать в заседании свидетеля по делу Филимонова народного депутата Ярослава Юрчишина. Последний уже находился в помещении суда и готов был подтвердить реальные действия нашего клиента во время акции.
Однако судья решила, что допрос затянет рассмотрение дела. В этом контексте напомним, что мера пресечения нашему клиенту в этом же суде не рассматривался уже неделю из-за причин неявки самой судьи".
Детали: Как отмечают в юридической компании, другого свидетеля стороны защиты судья так же отказалась допрашивать, поскольку не видела оснований. Хотя этот человек был непосредственным участником акции, также является депутатом и видела, как Филимонов останавливал насилие.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео указывались и другие люди, включая Ратушного.
- Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.