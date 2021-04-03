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Президент Германии предупредил о неделях тяжелых ограничений

Суббота, 3 апреля 2021, 12:42

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал жителей страны быть готовыми к еще нескольким неделям жестких ограничений из-за пандемии COVID-19.

Об этом он заявил в пасхальном телевизионном обращении, которое транслировалось в пятницу, 2 апреля, общественно-правовыми телеканалами ARD и ZDF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Сейчас мы посреди третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели будут требовать дальнейших тяжелых ограничений", - заявил Штайнмайер.

По его словам, для борьбы с COVID-19 в стране было сделано уже много, имели место и ошибки, в частности в том, что касается тестирования и вакцинации.

Вместе с тем президент Германии призвал всех участвовать в кампании вакцинации от коронавируса, которая набирает обороты.

"Я доверяю всем, подчеркиваю - всем допущенным в Германии вакцинам. Вакцинация - это важнейший шаг на пути выхода из пандемии - используйте эту возможность!" - добавил Штайнмайер. Он также сообщил, что на днях получил первую прививку.

Как сообщалось, в Германии резко снизилась поддержка федерального правительства, что в значительной мере связано с эпидемией коронавируса и успехом реагирования на нее.

По рейтингу правящих "христианских демократов" мог ударить недавний скандал с "масочной аферой".

Темы: Германиякарантин


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