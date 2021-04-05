Первую прививку от COVID-19 получили почти 300 тысяч украинцев

С начала кампании вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили почти 300 тысяч человек, а завершили вакцинацию - 2 человека.

Источник: Коронавирус_инфо

Дословно: "С начала кампании привито 291 824 человека, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека".

Детали: С 29 марта по 4 апреля 2021 в Украине привито против COVID-19 93 359 человек, из них вакцинировано 1 дозой - 93 358 человек.

С 19 марта Украина перешла ко второму этапу вакцинации, в рамках которого вакцинируют людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги.