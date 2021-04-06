Нардеп Деркач заявил о готовящемся на него покушении

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о готовящемся покушении на него и экс-прокурора ГПУ Константина Кулика со стороны представителей компании "KROLL Associates UK LTD".

Источник: Деркач в Telegram

Прямая речь: "Готовится покушение на убийство на меня, народного депутата Украины, и на экс-прокурора ГПУ Константина Кулика.

Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы".

Детали: По словам Деркача, покушение на него готовит "военизированное крыло компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией "KROLL Associates UK LTD"".

В связи с этим он обратился к Венедиктовой с просьбой "расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины".

А также "установить причастность "KROLL Associates UK LTD" к незаконному сбору информации, наблюдения и подготовки к покушению на убийство граждан Украины".

Что было раньше: Facebook заблокировал аккаунт украинского политика Андрея Деркача, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство в выборы США.

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