Нардеп Деркач заявил о готовящемся на него покушении
Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о готовящемся покушении на него и экс-прокурора ГПУ Константина Кулика со стороны представителей компании "KROLL Associates UK LTD".
Источник: Деркач в Telegram
Прямая речь: "Готовится покушение на убийство на меня, народного депутата Украины, и на экс-прокурора ГПУ Константина Кулика.
Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы".
Детали: По словам Деркача, покушение на него готовит "военизированное крыло компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией "KROLL Associates UK LTD"".
В связи с этим он обратился к Венедиктовой с просьбой "расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины".
А также "установить причастность "KROLL Associates UK LTD" к незаконному сбору информации, наблюдения и подготовки к покушению на убийство граждан Украины".
Что было раньше: Facebook заблокировал аккаунт украинского политика Андрея Деркача, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство в выборы США.
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Предыстория:
- 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
- Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
- В начале сентября 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
- Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.
- В январе США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача.