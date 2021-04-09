Две трети украинцев верят, что Россия может напасть на Украину
Примерно две трети граждан Украины, опрошенных "Рейтингу", оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую или среднюю.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля
Детали: 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного вторжения России в Украине, как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – говорят, что угрозы нет.
По сравнению с декабрем 2018 года, когда произошел захват Россией украинских моряков, количество тех, кто считает, что угроза высока, выросла почти в полтора раза.
Показательно, что сейчас в возможность нападения больше верят на западе и в центре Украины, чем на юге и востоке. А вот возрастная разница во взглядах незначительна.
Справка: Социологи "Рейтинга" 6-7 апреля опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Это были телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе.