Две трети украинцев верят, что Россия может напасть на Украину

Примерно две трети граждан Украины, опрошенных "Рейтингу", оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую или среднюю.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля

Детали: 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного вторжения России в Украине, как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – говорят, что угрозы нет.

По сравнению с декабрем 2018 года, когда произошел захват Россией украинских моряков, количество тех, кто считает, что угроза высока, выросла почти в полтора раза.

Показательно, что сейчас в возможность нападения больше верят на западе и в центре Украины, чем на юге и востоке. А вот возрастная разница во взглядах незначительна.

Справка: Социологи "Рейтинга" 6-7 апреля опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Это были телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Предыстория: