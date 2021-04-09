Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Две трети украинцев верят, что Россия может напасть на Украину

Пятница, 9 апреля 2021, 11:22

Примерно две трети граждан Украины, опрошенных "Рейтингу", оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую или среднюю.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля

Детали: 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного вторжения России в Украине, как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – говорят, что угрозы нет.

По сравнению с декабрем 2018 года, когда произошел захват Россией украинских моряков, количество тех, кто считает, что угроза высока, выросла почти в полтора раза.

Показательно, что сейчас в возможность нападения больше верят на западе и в центре Украины, чем на юге и востоке. А вот возрастная разница во взглядах незначительна.

 
 

Справка: Социологи "Рейтинга" 6-7 апреля опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Это были телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе.

Темы: социологияопросРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСвежий президентский рейтинг: у Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко

Рейтинг партий: в Раду смогли бы пройти только 4 политсилы

Хомчак о войсках РФ на границе: Это не значит, что "замыкается кольцо"

За сутки в Украине - 19 676 новых больных COVID-19, умерли 419 пациентов

Главные новости четверга и ночи: арест брата Вовка, США об Украине

Брата судьи Вовка отправили под стражу, залог — 35 млн гривен

Все новости...
социология
Социологи смоделировали 2 тур выборов президента: выигрывает Зеленский
Все больше украинцев поддерживают жесткий карантин - социология
Свежий президентский рейтинг: у Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко
Последние новости
11:43
инфографикаСоциологи смоделировали 2 тур выборов президента: выигрывает Зеленский
11:36
Соучастника брата Вовка тоже арестовали
11:35
инфографикаВсе больше украинцев поддерживают жесткий карантин - социология
11:26
Закон о выплате 8 тысяч ФОПам в "красных" зонах вступил в силу
11:25
Возросло количество украинцев, которые верят в лучшие отношения с США при Байдене
11:23
Италия планирует возобновить туризм со 2 июня
11:22
Две трети украинцев верят, что Россия может напасть на Украину
11:06
Курс валют на 9 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:05
инфографикаСвежий президентский рейтинг: у Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко
11:03
Один из ключевых экономических показателей Германии неожиданно снизился
Все новости...