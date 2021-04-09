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Кремль отказался от переговоров в нормандском формате - зам Ермака

Пятница, 9 апреля 2021, 11:52
Кремль отказался от переговоров в нормандском формате - зам Ермака

Сразу после ексалации на Донбассе Украина предлагала провести переговоры в нормандском формате, но Кремль отказался.

Источник: замглавы Офиса президента, который отвечает за международное направление, Игорь Жовква в интервью Lb.ua

Прямая речь: "Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции".

Детали: На вопрос, можно ли говорить, что саммит лидеров "четверки" переносится на неопределенный срок, Жовква отметил, что вопрос не в датах: одна страна не хочет проведения этого саммита. Это - Россия.

Россия не выполнила ни одну из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И тот постоянно нарушается.

При этом Жовква считает, что нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло.

Напомним: Следующие переговоры в нормандском формате на уровне советников запланированы на 19 апреля.

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Россия уверяет, что "никому не угрожает". В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние заявления Козака, заявил, что российская машина пропаганды работает "на усиление напряжения ситуации и на усиление давления".
  • Белый дом констатировал, что военное присутствие РФ у границ Украины самое высокое с 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматвойнаРосcияОфис президента
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