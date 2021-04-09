Кремль отказался от переговоров в нормандском формате - зам Ермака

Сразу после ексалации на Донбассе Украина предлагала провести переговоры в нормандском формате, но Кремль отказался.

Источник: замглавы Офиса президента, который отвечает за международное направление, Игорь Жовква в интервью Lb.ua

Прямая речь: "Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции".

Детали: На вопрос, можно ли говорить, что саммит лидеров "четверки" переносится на неопределенный срок, Жовква отметил, что вопрос не в датах: одна страна не хочет проведения этого саммита. Это - Россия.

Россия не выполнила ни одну из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И тот постоянно нарушается.

При этом Жовква считает, что нельзя сказать, что минский и нормандский форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло.

Напомним: Следующие переговоры в нормандском формате на уровне советников запланированы на 19 апреля.

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