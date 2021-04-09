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Нацпрокуратура Польши продолжила расследование Смоленской катастрофы

Пятница, 9 апреля 2021, 15:50
Нацпрокуратура Польши продолжила расследование Смоленской катастрофы
Фото ria.ru

Национальная прокуратура Польши сообщила о продлении расследования Смоленской катастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, до 31 декабря этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По данным прокуратуры, "проводятся доказательные действия с целью обработки новой информации, позволяющей объяснить причины катастрофы самолета TU154m с номером 101".

Информация прокуратуры также показывает, что эксперты международной группы экспертов, состоящей из ученых из Польши, Португалии, Дании и Швейцарии, выдали предварительные выводы о причинах смерти и характере травм, обнаруженных во время повторных вскрытий жертв катастрофы. "Команда работает над оформлением дополнительных выводов. Сейчас в прокуратуру подано 58 таких выводов. Завершение работы Международной группы экспертов и издание окончательному выводу, что будет последним этапом работы группы медицинских экспертов состоится не раньше, чем к концу 2021 года", - отметила прокуратура.

В свою очередь, эксперты другой международной группы, состоящей из экспертов из США, Ирландии, Великобритании и Венгрии, систематически изучают предоставленные им доказательства. Эта команда была создана для подготовки совместного письменного заключения по обстоятельствам, течения и причин катастрофы Ту-154М.

Прокуратура отметила, что следственная группа систематически направляет напоминание компетентным российским органам по выполнению ранее нереализованных запросов о международной правовой помощи. Также прокуратура подала заявление о возвращении обломков.

Отсутствие положительного признания польских заявлений российской властью делает невозможным осуществление процессуальных этапов, важных для производства.

Напомним, что ровно год назад в ответ на вопрос журналистов прокуратура сообщила, что расследование находится на решающем этапе.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился польский самолет Ту-154.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Темы: Польшакатастрофы
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