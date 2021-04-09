Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемия внесла коррективы в план похорон принца Филиппа

Пятница, 9 апреля 2021, 18:46

Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.

Об этом сообщила Геральдическая палата Великобритании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Будущие похороны не будут государственным, а тело принца не будет выставлено для публичного прощания. Оно будет находиться в Виндзорском замке перед погребением в часовне Святого Георгия.

"Это соответствует обычаю, а также пожеланиям Его Высочества", - заявили в Геральдической палате.

"Организация похорон была пересмотрена в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в любых мероприятиях, которые будут частью похорон", - говорится в заявлении.

Представитель британского правительства поддержал просьбу королевской семьи не собираться у королевских резиденций и не возлагать цветы из-за пандемии коронавируса.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.

В феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры пресечения".

Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Великобритания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: