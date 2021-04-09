Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пандемия внесла коррективы в план похорон принца Филиппа

Пятница, 9 апреля 2021, 18:46

Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.

Об этом сообщила Геральдическая палата Великобритании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Будущие похороны не будут государственным, а тело принца не будет выставлено для публичного прощания. Оно будет находиться в Виндзорском замке перед погребением в часовне Святого Георгия.

"Это соответствует обычаю, а также пожеланиям Его Высочества", - заявили в Геральдической палате.

"Организация похорон была пересмотрена в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в любых мероприятиях, которые будут частью похорон", - говорится в заявлении.

Представитель британского правительства поддержал просьбу королевской семьи не собираться у королевских резиденций и не возлагать цветы из-за пандемии коронавируса.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.

В феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры пресечения".

Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.

Темы: Британия


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаВ одной из областей ввели "красный" карантин, в другой – отменили

Шмыгаль ответил на критику Кличко и предложил уволиться

Суд арестовал яхту Медведчука, которая заходила в Крым

Главнокомандующий ВСУ заверил, что наступления Украины на Донбасс не будет

Боевые корабли США зайдут в Черное море на следующей неделе

Стерненка и Демчука отпустили под домашний арест. Впереди апелляция на приговор

Все новости...
Британия
Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет
В Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca
В Лондоне впервые за полгода не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса
Последние новости
18:50
Коболев вскоре назовет "корректную" сумму убытков "Нафтогаза"
18:46
Пандемия внесла коррективы в план похорон принца Филиппа
18:25
В России несколько человек умерли после вакцинации "Спутником V" – СМИ
18:22
Аксенов с российским паспортом официально победил на выборах в Раду
18:21
Херсон усиливает карантин
18:16
В марте в сети 4G подключили более 116 тысяч пользователей
18:08
Путин пожаловался Эрдогану на "провокации Киева на Донбассе"
17:59
Forbes продал свою обложку в виде NFT за 333 тысячи долларов
17:39
Гривня стабильна на закрытии межбанка
17:37
Довыборы в Прикарпатье: отменены все постановления о недействительных выборах на участках
Все новости...