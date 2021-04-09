Пандемия внесла коррективы в план похорон принца Филиппа

Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственным, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.

Об этом сообщила Геральдическая палата Великобритании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Будущие похороны не будут государственным, а тело принца не будет выставлено для публичного прощания. Оно будет находиться в Виндзорском замке перед погребением в часовне Святого Георгия.

"Это соответствует обычаю, а также пожеланиям Его Высочества", - заявили в Геральдической палате.

"Организация похорон была пересмотрена в связи с многочисленными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, а представителей общественности, к сожалению, призывают не пытаться принять участие в любых мероприятиях, которые будут частью похорон", - говорится в заявлении.

Представитель британского правительства поддержал просьбу королевской семьи не собираться у королевских резиденций и не возлагать цветы из-за пандемии коронавируса.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.

В феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры пресечения".

Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.