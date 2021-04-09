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Пандемія внесла корективи у план поховання принца Філіпа

П'ятниця, 9 квітня 2021, 18:46

Похорон чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.

Про це повідомила Геральдична палата Британії, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Майбутній похорон не буде державним, а тіло принца не буде виставлено для публічного прощання. Воно буде перебувати в Віндзорському замку перед похованням в каплиці Святого Георгія. 

"Це відповідає звичаю, а також побажанням Його Високості", - заявили в Геральдичній палаті.

"Організація похорону була переглянута у зв'язку з численними обставинами, викликаними пандемією COVID-19, а представників громадськості, на жаль, закликають не намагатися взяти участь в будь-яких заходах, які будуть частиною похорону", - йдеться у заяві.

Речник британського уряду підтримав прохання королівської родини не збиратися біля королівських резиденцій і не покладати квіти через пандемію коронавірусу.

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

У лютому герцог Единбурзький потрапив до лікарні "в якості запобіжного заходу" після нездужання, але це не було пов'язано із коронавірусом.

Очікувалося, що він пробуде там кілька днів, але його виписали лише через місяць. На початку березня йому провели операцію у зв’язку з проблемами із серцем.

Теми: Британія


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