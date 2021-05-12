Офис генпрокурора будет просить суд отправить Медведчука под стражу

В Офисе генпрокурора заявили, что вручили председателю политсовета "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: сообщение ОГПУ

Дословно: "Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты".

"Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: У Венедиктовой сообщили, что в этот же день Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.

После его прибытия в ОГПУ, по требованию его адвокатов, стороне защиты было предоставлено экземпляр врученного уведомления о подозрении для ознакомления.

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