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Офис генпрокурора будет просить суд отправить Медведчука под стражу

Среда, 12 мая 2021, 20:37
Офис генпрокурора будет просить суд отправить Медведчука под стражу

В Офисе генпрокурора заявили, что вручили председателю политсовета "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчуку ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: сообщение ОГПУ

Дословно: "Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты".

"Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: У Венедиктовой сообщили, что в этот же день Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.

После его прибытия в ОГПУ, по требованию его адвокатов, стороне защиты было предоставлено экземпляр врученного уведомления о подозрении для ознакомления.

Предыстория:

  • Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора. Позже он заявил, что законно подозрение ему не вручили.
  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
  • 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука.

Украинская правда

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Темы: МедведчукОфис генпрокурора
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