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Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту

Середа, 12 травня 2021, 20:37

В Офісі генпрокурора заявили, що вручили голові політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Дослівно: "Наголошуємо, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим, він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати".

"Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою". 

Деталі: У Венедіктової повідомили, що цього ж дня Медведчука викликали для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного. 

Після його прибуття до ОГПУ, на вимогу його адвокатів, стороні захисту було надано примірник врученого повідомлення про підозру для ознайомлення. 

Передісторія:

  • Віктор Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора. Пізніше він заявив, що законно підозру йому не вручили.
  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатисьвід слідства та перебуває в Україні. 
  • 12 травняу Кремлі заявили, що не збираються втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням Медведчука.

Українська правда
Теми: МедведчукОфіс генпрокурора


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