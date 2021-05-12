Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту

В Офісі генпрокурора заявили, що вручили голові політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Дослівно: "Наголошуємо, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим, він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати".

"Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою".

Деталі: У Венедіктової повідомили, що цього ж дня Медведчука викликали для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного.

Після його прибуття до ОГПУ, на вимогу його адвокатів, стороні захисту було надано примірник врученого повідомлення про підозру для ознайомлення.

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