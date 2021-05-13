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ОГП просит для Медведчука залог в более 300 миллионов

Четверг, 13 мая 2021, 11:46
ОГП просит для Медведчука залог в более 300 миллионов

Офис генерального прокурора определил залог для подозреваемого в госизмене кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в размере чуть более 300 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба ОГП в комментарии УП

Дословно: "Содержание под стражей - исключительная мера пресечения. Следственные судьи имеют право не определять залог в уголовном производстве оносительно преступления, совершенного с применением насилия, преступления, повлекшего гибель человека, о создании преступных организаций и распространение преступного воздействия, а также касающихся незаконного оборота наркотиков. Преступлений против основ национальной безопасности в этом перечне нет.

Поэтому прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Верхний предел размера залога, определенный КПК, от 80 до 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - достаточно низкий.

Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно. Поэтому, учитывая предмет посягательства, материальное положение подозреваемого и имеющиеся риски - подано ходатайство с таким размером залога".

Детали: 13 Мая Печерский районный суд будет избирать Медведчуку меру пресечения. Ориентировочное время заседания - 13.00. Офис генпрокурора ходатайствует об аресте с альтернативой залога. Как известно, активы Медведчука заблокированы из-за санкций СНБО.

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
  • 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука. 
  • Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора. 

Украинская правда

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Темы: Медведчук
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