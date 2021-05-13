Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів

Четвер, 13 травня 2021, 11:46

Офіс генерального прокурора визначив заставу для підозрюваного у держзраді кума Путіна голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука у розмірі трохи більше 300 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба ОГП у коментарі УП

Дослівно: "Тримання під вартою – виключний запобіжний захід. Слідчі судді мають право не визначати заставу в кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства, злочину, що спричинив загибель людини, щодо створення злочинних організацій та поширення злочинного впливу, а також тих, що стосуються незаконного обігу наркотиків. Злочинів проти основ національної безпеки в цьому переліку немає.

Тому прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Верхня межа розміру застави, визначена КПК, від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – досить низька.

Прокуратура просить 132159 розмірів прожиткових мінімумів або 300 000 930 грн, виходячи з того, що це приблизно десята частина тих, цінностей, що могли бути розграбовані, а оцінити збитки від державної зради взагалі неможливо. Тому, зважаючи на предмет посягання, матеріальне становище підозрюваного та наявні ризики – подано клопотання із таким розміром застави".

Деталі: 13 травня Печерський районний суд має обирати Медведчуку запобіжний захід. Орієнтовний час засідання - 13.00. Офіс генпрокурора клопотатиме про арешт із альтернативою застави. Як відомо, активи Медведчука заблоковані через санкції РНБО.

Передісторія:

  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні. 
  • 12 травня у Кремлі заявили, що не збираються втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням Медведчука.
  • Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора.

Українська правда
Теми: Медведчук


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів

відео Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу

У Тупицького проводять обшук

"Київпастранс" і метро просять владу дати гроші або підняти ціну на проїзд до 20 грн

ЄС вважає, що Росія прагне поглинути частини Донбасу – ЗМІ

В Україні знову росте кількість госпіталізацій через COVID: 2 569 за добу

Усі новини...
Медведчук
Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту
Медведчук вийшов від Венедіктової і заявив, що з підозрою "ознайомився"
Медведчук явився в Офіс генпрокурора
Останні новини
12:13
Єрмак каже, що переговори Зеленського і Путіна добре б провести пошвидше
11:57
мапаВ Україні стабілізувалась епідситуація: немає "помаранчевих" та "червоних" зон
11:53
Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт "Укрспирту"
11:51
Туреччина пом'якшує умови для в'їзду українських туристів
11:46
ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів
11:44
В Україні майже закінчилася AstraZeneca, призначена для першої дози вакцинації
11:35
відео Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу
11:34
Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини в Братиславі: результат переговорів
11:33
За 50 мільйонів доларів: "Укрпошта" оголосила тендер на будівництво сортувального центру
11:29
інфографіка Понад сто нардепів мають звання кандидата і доктора наук – Чесно
Усі новини...