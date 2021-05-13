ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів

Офіс генерального прокурора визначив заставу для підозрюваного у держзраді кума Путіна голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука у розмірі трохи більше 300 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба ОГП у коментарі УП

Дослівно: "Тримання під вартою – виключний запобіжний захід. Слідчі судді мають право не визначати заставу в кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства, злочину, що спричинив загибель людини, щодо створення злочинних організацій та поширення злочинного впливу, а також тих, що стосуються незаконного обігу наркотиків. Злочинів проти основ національної безпеки в цьому переліку немає.

Тому прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Верхня межа розміру застави, визначена КПК, від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – досить низька.

Прокуратура просить 132159 розмірів прожиткових мінімумів або 300 000 930 грн, виходячи з того, що це приблизно десята частина тих, цінностей, що могли бути розграбовані, а оцінити збитки від державної зради взагалі неможливо. Тому, зважаючи на предмет посягання, матеріальне становище підозрюваного та наявні ризики – подано клопотання із таким розміром застави".

Деталі: 13 травня Печерський районний суд має обирати Медведчуку запобіжний захід. Орієнтовний час засідання - 13.00. Офіс генпрокурора клопотатиме про арешт із альтернативою застави. Як відомо, активи Медведчука заблоковані через санкції РНБО.

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