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Медведчук прибыл в суд: жалуется, что деньги на залог заблокированы, но есть решение

Четверг, 13 мая 2021, 12:52
Медведчук прибыл в суд: жалуется, что деньги на залог заблокированы, но есть решение

Подозреваемый в государственной измене нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прибыл в Печерский суд столицы, который должен избрать ему меру пресечения.

Источник: стрим из-под суда

Прямая речь Медведчука: "Прокуратура просит арест или залог 300 млн гривен. До этого органы власти сделали все возможное, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что вы знаете, что в отношении меня и моей жены применены незаконно санкции СНБО и заблокированы все счета из которых можно перечислять, а также счета, из которых могли бы поступить средства, чтобы обеспечить залог.

Есть такие деньги, они задекларированы, но к сожалению, воспользоваться ими я не смогу".

Детали: В то же время, нардеп заявил, что у него достаточно друзей, которые могут внести за него деньги. В частности, однопартиец Медведчука Вадим Рабинович заявил, что деньги на залог "соберут".

По его словам, он готов к СИЗО, но "все будет нормально".

 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

У суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. На вопрос, кто эти люди, Медведчук ответил, что это неравнодушные люди, которые поддерживают его и представители общественных организаций ("Патриоты - За жизнь"), а не охрана.

 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

В частности, у здания находится руководитель охранной фирмы "Шторм". Представители фирмы охраняют Медведчука и его дом.

По словам руководителя "Шторма", у суда находится не менее 30 его подопечных.

В то же время, "люди в черном" возле Печерского суда мешают работе журналистов. Они сомкнулись в цепь и заблокировали свободный доступ СМИ к нардепу.

Кроме того, у суда нардепы "ОПЗЖ" Рабинович и Илья Кива.

 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП
 
ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
  • 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука. 
  • Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчуксудКиев
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