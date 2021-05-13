Подозреваемый в государственной измене нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прибыл в Печерский суд столицы, который должен избрать ему меру пресечения.

Источник: стрим из-под суда

Детали: По словам Медведчука, все его счета заблокированы, поэтому он не может обеспечить себе заплатить залог.

Вместе с тем, он заявил, что имеет много друзей, которые могут внести за него деньги.

У суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. На вопрос, кто эти люди, Медведчук ответил, что это неравнодушные, которые поддерживают его и представители общественных организаций, а не охрана.

По его словам, он готов к СИЗО, но "все будет нормально".

Дополняется...