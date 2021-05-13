Подозреваемый в государственной измене нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прибыл в Печерский суд столицы, который должен избрать ему меру пресечения.

Источник: стрим из-под суда

Прямая речь Медведчука: "Прокуратура просит арест или залог 300 млн гривен. До этого органы власти сделали все возможное, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что вы знаете, что в отношении меня и моей жены применены незаконно санкции СНБО и заблокированы все счета из которых можно перечислять, а также счета, из которых могли бы поступить средства, чтобы обеспечить залог.

Есть такие деньги, они задекларированы, но к сожалению, воспользоваться ими я не смогу".

Детали: В то же время, нардеп заявил, что у него достаточно друзей, которые могут внести за него деньги. В частности, однопартиец Медведчука Вадим Рабинович заявил, что деньги на залог "соберут".

По его словам, он готов к СИЗО, но "все будет нормально".

ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

У суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. На вопрос, кто эти люди, Медведчук ответил, что это неравнодушные люди, которые поддерживают его и представители общественных организаций ("Патриоты - За жизнь"), а не охрана.

ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

В частности, у здания находится руководитель охранной фирмы "Шторм". Представители фирмы охраняют Медведчука и его дом.

По словам руководителя "Шторма", у суда находится не менее 30 его подопечных.

В то же время, "люди в черном" возле Печерского суда мешают работе журналистов. Они сомкнулись в цепь и заблокировали свободный доступ СМИ к нардепу.

Кроме того, у суда нардепы "ОПЗЖ" Рабинович и Илья Кива.

ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

ФОТО: ЭЛЬДАР Сарахман, УП

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