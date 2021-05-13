Медведчук прибыл в суд: говорит, что на залог нет денег
Четверг, 13 мая 2021, 12:52
Подозреваемый в государственной измене нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прибыл в Печерский суд столицы, который должен избрать ему меру пресечения.
Источник: стрим из-под суда
Детали: По словам Медведчука, все его счета заблокированы, поэтому он не может обеспечить себе заплатить залог.
Вместе с тем, он заявил, что имеет много друзей, которые могут внести за него деньги.
У суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. На вопрос, кто эти люди, Медведчук ответил, что это неравнодушные, которые поддерживают его и представители общественных организаций, а не охрана.
По его словам, он готов к СИЗО, но "все будет нормально".
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Алена Мазуренко, УП