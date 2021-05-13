Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Медведчук прибув до суду: скаржиться, що гроші на заставу заблоковані, але є вихід

Четвер, 13 травня 2021, 12:52

Підозрюваний у державній зраді нардеп "ОПЗЖ" Віктор Медведчук прибув до Печерського суду столиці, який має обрати йому запобіжний захід. 

Джерело: стрім з-під суду

Пряма мова Медведчука: "Прокуратура просить арешт, чи заставу 300 млн гривень. До цього органи влади зробили все можливе, щоби я не зміг заплатити ці гроші, тому що ви знаєте, що щодо мене та моєї дружини застосовані незаконно санкції РНБО і заблоковані всі рахунки, з яких можна перераховувати, а також рахунки з яких могли б надійти кошти для того, щоб забезпечити заставу. 

Є такі гроші, вони задекларовані, але на жаль, скористатися ними я не зможу". 

Деталі: Водночас, нардеп заявив, що у нього достатньо багато друзів, які можуть внести за нього кошти. Зокрема, однопартієць Медведчука Вадим Рабінович заявив, що гроші на заставу "зберуть".

За його словами, він готовий до СІЗО, але "все буде нормально".

 
фото: Ельдар Сарахман, УП

Біля суду зібралися десятки молодиків спортивної статури. На питання, хто ці люди, Медведчук відповів, що це небайдужі люди, які підтримують його та представники громадських організацій (зокрема "Патріоти - За життя"), а не охорона.

 
фото: Ельдар Сарахман, УП

Зокрема, біля будівлі перебуває керівник охоронної фірми "Шторм". Представники фірми охороняють Медведчука та його будинок.

За словами керівника "Шторму", біля суду перебуває принаймні 30 його підопічних.

Водночас, "люди в чорному" біля Печерського суду заважають роботі журналістів. Вони зімкнулися в ланцюг і заблокували вільний доступ ЗМІ до нардепа.  

Крім того, біля суду нардепи "ОПЗЖ" Рабінович та Ілля Кива. 

 
фото: Ельдар Сарахман, УП
 
фото: Ельдар Сарахман, УП

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: МедведчуксудКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВ Україні стабілізувалась епідситуація: зникли усі "помаранчеві" та "червоні" зони

ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів

відео Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу

Соратника Кличка підозрюють у кришуванні підпільної торгівлі в переходах

У Тупицького проводять обшук

"Київпастранс" і метро просять владу дати гроші або підняти ціну на проїзд до 20 грн

Усі новини...
Медведчук
ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів
Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту
Медведчук вийшов від Венедіктової і заявив, що з підозрою "ознайомився"
Останні новини
13:21
Гордон готовий "із задоволенням" судитися з Порошенком і пообіцяв "захоплююче видовище"
13:18
інфографіка FlixBus запускає брендований маршрут від Затоки через Київ на Буковель
12:59
Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани РФ на Донбас: Ніколи не займалися поглинанням
12:53
Французький Alstom готовий локалізувати в Україні до 35% виробництва електровозів – міністр
12:52
фотоМедведчук прибув до суду: скаржиться, що гроші на заставу заблоковані, але є вихід
12:33
Американський трубопровід відновлює роботу після кібератаки
12:32
На п'ятницю синоптики обіцяють майже спеку
12:27
Суд визнав за державою право власності на танкер Delfi
12:13
Єрмак каже, що переговори Зеленського і Путіна добре б провести пошвидше
11:57
мапаВ Україні стабілізувалась епідситуація: зникли усі "помаранчеві" та "червоні" зони
Усі новини...