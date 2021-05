Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада"

Израильская сторона заявила, что ликвидировала одного из командиров военного крыла "Исламского джихада" Хусама Абу Арбида.

Источник: сообщение Армии обороны Израиля в Twitter

Дословно: "Мы попали в командующего Северного дивизиона Исламского джихада в Газе Хусам Абу Харбида.

В течение 15 лет, будучи командующим Исламского джихада, он стоял за пусками ракет, стрельбами и противотанковыми ракетными атаками на Израиль".

This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid.



As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel.



He won't be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3