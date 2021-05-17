Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"
Понеділок, 17 травня 2021, 16:47
Ізраїльська сторона заявила, що ліквідувала одного з командирів військового крила "Ісламського джихаду" Хусама Абу Арбіда.
Джерело: повідомлення Армії оборони Ізраїлю у Twitter
Дослівно: "Ми влучили в командувача Північного дивізіону Ісламського джихаду в Газі Хусама Абу Харбіда.
Протягом 15 років, будучи командувачем Ісламського джихаду, він стояв за пусками ракет, стрільбами та протитанковими ракетними атаками на Ізраїль".
This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid.— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021
As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel.
He won't be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3
Передісторія:
- 14 травня стало відомо, що наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа.
- Нині між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі між палестинцями та ізраїльською поліцією.