Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"

Ізраїльська сторона заявила, що ліквідувала одного з командирів військового крила "Ісламського джихаду" Хусама Абу Арбіда.

Джерело: повідомлення Армії оборони Ізраїлю у Twitter

Дослівно: "Ми влучили в командувача Північного дивізіону Ісламського джихаду в Газі Хусама Абу Харбіда.

Протягом 15 років, будучи командувачем Ісламського джихаду, він стояв за пусками ракет, стрільбами та протитанковими ракетними атаками на Ізраїль".

This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid.



As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel.



He won't be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3