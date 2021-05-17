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Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"

Понеділок, 17 травня 2021, 16:47

Ізраїльська сторона заявила, що ліквідувала одного з командирів військового крила "Ісламського джихаду" Хусама Абу Арбіда.

Джерело: повідомлення Армії оборони Ізраїлю у Twitter

Дослівно: "Ми влучили в командувача Північного дивізіону Ісламського джихаду в Газі Хусама Абу Харбіда.

Протягом 15 років, будучи командувачем Ісламського джихаду, він стояв за пусками ракет, стрільбами та протитанковими ракетними атаками на Ізраїль".

Передісторія:

  • 14 травня стало відомо, що наземні війська Ізраїлю почали операцію в Секторі Газа.
  • Нині між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі між палестинцями та ізраїльською поліцією. 

Теми: Ізраїль


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