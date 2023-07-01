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Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 10:40
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
ЛЕНИЕ УМЕРОВА, ФОТО С FACEBOO АЗИЗА УМЕРОВА

Россияне продлили крымской татарке Ление Умеровой срок пребывания в СИЗО до октября.

Источник: брат украинки Азиз Умеров в Facebook

Прямая речь Азиза: "Вчера, 30.06.2023, Ление был продлен срок содержания под стражей в СИЗО "Ленфортово" на три месяца (до 04.10.2023).

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На судебное заседание был допущен только адвокат, которому запрещено разглашать какие-либо сведения уголовного дела. Даже сейчас мы не понимаем в чем именно ее подозревают.

Напомню, ее продолжают удерживать в камере одну, письма которые она пишет проходят трехнедельную проверку".

Детали: Брат добавил видео пропагандистов, в котором рассказывают, что Ление задержали якобы за шпионаж и ей грозит до 20 лет тюрьмы. Никаких доказательств правонарушений Умеровой они не сообщили.

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Предыстория: 4 декабря прошлого года 25-летней Ление Умеровой необходимо было ехать из Киева в оккупированный Крым из-за ухудшения состояния ее онкобольного отца.

Российские силовики задержали ее после пересечения грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны.

Темы: крымские татарыоккупацияРосcияпропаганда
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