ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного самолета
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.
Об этом сообщает "Европейская правда".
It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021
ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.
Any violation of international air transport rules must bear consequences.
"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс - это категорически неприемлемо. ВСЕ пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она в своем Twitter.
Похожим сообщением отреагировали в МИД Австрии, призвав к расследованию инцидента, а также немедленному освобождению задержанного активиста.
Страны Балтии назвали действия Беларуси неприемлемыми и шокирующими и требуют освободить Протасевича.
Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали. Роман успел сообщить коллегам, что в аэропорту Афин неизвестный мужчина попытался сфотографировать его документы, и предположил, что это был человек из спецслужб.
В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь. "Белсат" пишет, что хоча Протасевича внесли в "терористический список", официально ему не предъявляли обвинение в терроризме.