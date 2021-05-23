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ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного самолета

Воскресенье, 23 мая 2021, 18:56
ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного самолета

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился редактор оппозиционного телеграмм-канала, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс - это категорически неприемлемо. ВСЕ пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она в своем Twitter.

"Призываем власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров. По поводу этого инцидента необходимо расследование ICAO", - отреагировал президент Евросовета Шарль Мишель.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пристально следят за развитием ситуации. 

"Это (вынужденная посадка самолета) абсолютно неприемлемо. Мы считаем власти Беларуси ответственным за безопасность всех пассажиров и самолета. ВСЕ пассажире должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие", - написал он.

Похожим сообщением отреагировали в МИД Австрии, призвав к расследованию инцидента, а также немедленному освобождению задержанного активиста.

Страны Балтии назвали действия Беларуси неприемлемыми и шокирующими и требуют освободить Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали. Роман успел сообщить коллегам, что в аэропорту Афин неизвестный мужчина попытался сфотографировать его документы, и предположил, что это был человек из спецслужб.

В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь. "Белсат" пишет, что хоча Протасевича внесли в "терористический список", официально ему не предъявляли обвинение в терроризме.

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Темы: ЕСБеларусь
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