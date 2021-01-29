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Отстраненный глава КС судится из-за охраны и дома в Конча-Заспе

Пятница, 29 января 2021, 18:15

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал иски в Голосеевский райсуд Киева из-за лишения его государственной охраны и из-за изгнания его с территории дач в "Конча-Заспе".

Источник: Telegram-канал Лещенко тут

Прямая речь Сергея Лещенко: "Накануне Тупицкий без былого размаха отпразновал день рождения. И параллельно судится с Управлением госохраны по поводу лишения его телохранителей и с Домом отдыха "Конча-Заспа" в связи с изгнанием его с территории поселения. Иски поданы в январе 2021 года".

 

Почему это важно: Александр Тупицкий причастен к скандальному решению Конституционного суда о неконституционности полномочий НАПК и некоторых норм касательно электронного декларирования, а также он фигурирует в уголовном деле. 

Тупицкий временно отстранен от обязанностей президентом Владимиром Зеленским, однако не признает это решение и пытается ходить на работу по пропускам от коллег.

19 января сотрудники Управления государственной охраны не пускали Александра Тупицкого в Конституционный суд и рабочий кабинет главы КС, он вызвал полицию.

Тупицкий подал судебный иск против УГО за недопуск его на рабочее место в КС.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

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Темы: ТупицкийКСсуд


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