Стерненко 2 недели назад сообщили о подозрении – и уже завершили "следствие"

Активист Сергей Стерненко заявляет, что Служба безопасности Украины уже завершила досудебное расследование производства, в котором обвиняет его в умышленном убийстве напавшего на активиста Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

Источник: сообщение Стерненко в Facebook

Детали: В документе от СБУ, который обнародовал активист, говорится, что для Стерненко открыт доступ к материалам по двум обвинениям: умышленное убийство (ч. 1 ст 115 УК) и незаконное обращение с оружием – а именно ношение ножа без законного разрешения (ч. 2. ст 263 УК).

Прямая речь: "Больше ада! Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой.

Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (мы даже не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня.

За это время не было проведено никаких следственных действий. При том, что когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо.

А за 12 дней до сообщения мне о подозрении генпрокурор Венедиктова на канале Ахметова "Украина24" заявила, что дело против меня надо передавать в суд, а там уже пусть разбираются. В тот же предвзятый одесский суд. И это прямо свидетельствует о том, что Венедиктова противоправно вмешивалась в ход следствия и давила на прокуроров".

Другие подробности: Стерненко убежден, что такая спешка и противоречивость позиций прокурора означает, что Офис генпрокурора при содействии министра внутренних дел Арсена Авакова планирует его "как можно скорее осудить за то, что не умер".

Он напомнил, что 26 июня в 11:00 в Киевском апелляционном суде состоится рассмотрение жалоб его защиты на решение судьи Шевченковского райсуда Киева Владимира Бугеля о домашнем аресте Стерненко.

Этому предшествовало: 11 июня Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. Позже ему изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте: не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

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Предыстория:

Сергей Стерненко когда-то возглавлял одесский центр "Правого сектора". В 2018 году на него было три покушения: 7 февраля, 1 мая и 24 мая – во время третьего нападения погиб нападавший Иван Кузнецов. Стерненко утверждал, что защищался, но полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве.

В начале апреля 2020 года экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.

Венедиктова заявляла, что подозрение Стерненко будет объявлено, вопрос лишь в квалификации.

15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.

После этого Печерский райсуд Киева отменил подозрение Кузнецову, а Шевченковский райсуд не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова – Александра Исайкула, который 17 марта 2019 года сбежал из Украины.

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