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Главы МИД стран G7 дольше всего обсуждали Китай и Россию

Среда, 5 мая 2021, 08:38

На встрече министров иностранных дел стран Группы семи наибольшее внимание было уделено России и Китая, обсуждалась также ситуация в Украине.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

"Мы начали в 8:45 утра и прошли полтора часа обсуждения Китая, а затем были меньшие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии и Сирии; полтора часа было обсуждение России, включая урегулирование в Украине и Беларуси; 30 минут по Афганистану, и это завершило сессию министров", - сказал он.

Министры иностранных дел из богатых индустриальных стран собрались во вторник в Лондоне на свою первую за последние два года очную встречу.

Принимающая страна Великобритания стремилась показать, что клуб богатых стран все еще имеет влияние в быстро меняющемся мире, и предупредила, что все агрессивные позиции России, Китая и Ирана создают вызов демократическому обществу и международному верховенству права.

Стоит отметить, что после встречи G7 госсекретарь США посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита - в видеоблоге "Европейской правды".



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