Танзания ужесточила требования к путешественникам: тесты и контроль

С 4 мая для въезда в Танзанию стал обязательным отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прибытия.

Источник: сообщение танзанийского Министерства здоровья, развития сообщества, гендера, пожиліх людей и детей

Детали: Власти Объединенной Республики Танзания 3 мая обновили условия въезда в страну в связи с ухудшением эпидемической ситуации и появлением новых вариантов вируса, вызывающего COVID-19.

Все путешественники должны будут честно заполнять онлайн-форму на afyamsafiri.moh.go.tz за 24 часа до приезда, по приезду им будут выдавать медицинскую карточку с номером для бесплатных звонков на случай выявления симптомов болезни.

Кроме ПЦР-теста до приезда, по приезду все путешественники, иностранцы или танзанийцы, должны пройти усиленный скрининг на COVID-19, включая экспресс-тест. Стоимость экспресс-теста составляет 25 долларов США на одного путешественника.

Экспресс-тест по прибытию в Танзанию понадобится и для транзитных поездок.

Танзания прекращает авиасообщение с Индией из-за вспышки эпидемии там. Те, кто побывал в Индии в последние две недели, обязаны пройти 14-дневный карантин.

Экипажам грузовых самолетов, прилетевших из Индии, нельзя выходить в аэропорту.

Транспортные средства будут дезинфицировать.

Путешественников призывают выполнять превентивные эпидемические требования: дезинфекция рук, дистанцирование и маска на лице. Местные власти должны следить за соблюдением этих правил.