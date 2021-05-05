Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования

Среда, 5 мая 2021, 19:09

14 стран Европейского Союза, включая Германию и Францию, предложили создать военные силы быстрого реагирования, которые могли бы применяться на раннем этапе международных кризисов.

Об этом агентству Reuters сказал в среду высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника, страны заявляют, что ЕС должен создать бригаду из 5000 солдат, возможно, подкрепленную кораблями и самолетами, чтобы помочь демократическим иностранным правительствам, которые нуждаются в срочной помощи.

Министры обороны ЕС обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который упрекает блок в нежелании более активно вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия.

К 14 странам относятся: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Впервые начав обсуждение в 1999 году, ЕС в 2007 году создал дееспособную систему боевых групп численностью 1500 человек для реагирования на кризисы, но они никогда не использовались.

Эти боевые группы теперь могут составить основу так называемых сил первого входа, что является частью нового импульса к усилению обороноспособности ЕС.

С этого года у Евросоюза есть общий бюджет для совместной разработки вооружений, он также разрабатывает военную доктрину на 2022 год.

Темы: ЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вирастюка не зарегистрировали нардепом

Президентский рейтинг Зеленского вырос

Рейтинг партий: поддержка "Слуги народа" выросла, конкурентов – немного упала

Три области вышли из "красной" зоны

Вода для Крыма: оккупанты будут бурить дно Азовского моря уже летом

Эпидемия идет на спад 6-й неделю, из красной зоны могут выйти еще 3 области

Все новости...
ЕС
Молдова получит еще 100 тысяч доз вакцины от дружественной страны в ЕС
ЕС введет паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
В ЕС сделали уже 150 млн прививок от COVID-19
Последние новости
19:10
Слушания по юрисдикции о захвате Россией украинских моряков состоятся в октябре
19:09
В ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования
19:05
Харьковчанин обратился в ОАСК: хочет российскую вакцину и увольнения Степанова
18:57
Оккупанты 11 раз открывали огонь из различного вооружения – ООС
18:32
Витренко о финрезультате Нафтогаза в первом квартале: "Проблемы усилились"
18:29
"Слуга народа" прокомментировали отказ ЦИК регистрировать Вирастюка нардепом
18:25
Мюнхенская очная конференция по безопасности не состоится из-за пандемии
18:06
Двух братьев поймали на торговле конфиденциальными данными 32 млн украинцев
18:05
Гривня укрепилась на закрытии межбанка
17:56
Настроения бизнеса ухудшились из-за усиленного карантин - НБУ
Все новости...