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В ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования

Среда, 5 мая 2021, 19:09

14 стран Европейского Союза, включая Германию и Францию, предложили создать военные силы быстрого реагирования, которые могли бы применяться на раннем этапе международных кризисов.

Об этом агентству Reuters сказал в среду высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника, страны заявляют, что ЕС должен создать бригаду из 5000 солдат, возможно, подкрепленную кораблями и самолетами, чтобы помочь демократическим иностранным правительствам, которые нуждаются в срочной помощи.

Министры обороны ЕС обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который упрекает блок в нежелании более активно вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах, как Ливия.

К 14 странам относятся: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Впервые начав обсуждение в 1999 году, ЕС в 2007 году создал дееспособную систему боевых групп численностью 1500 человек для реагирования на кризисы, но они никогда не использовались.

Эти боевые группы теперь могут составить основу так называемых сил первого входа, что является частью нового импульса к усилению обороноспособности ЕС.

С этого года у Евросоюза есть общий бюджет для совместной разработки вооружений, он также разрабатывает военную доктрину на 2022 год.

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Темы: ЕС
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