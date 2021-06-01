У Зайцевого российские наемники совершили дистанционное минирование

За сутки 31 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелов по позициям украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а у населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям украинских воинов.

Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций ВСУ автоматические станковые гранатометы, а у Майорска два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

По состоянию на 7:00 утра 1 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.