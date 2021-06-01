В ОГП объяснили, что будет с мерой пресечения Тупицкому

Дальнейшую судьбу меры пресечения экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, будет решать Подольский райсуд Киева.

Источник: прокурор по делу, руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" ОГП Алексей Донской в ​​комментарии УП

Детали: Донской подтвердил, что 25 мая обвинительный акт в отношении Тупицкого был направлен в Подольский суд (там уже даже состоялось первое подготовительное заседание).

Полномочия следственного судьи Печерского райсуда об избрании меры пресечения уже не действуют, поскольку на стадии судебного производства вопрос пресечения решает не следственный судья, а судья, рассматривающий дело по существу.

В ходатайстве об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкого прокуроры сослались на то, что судья Печерского районного суда систематически нарушал разумные сроки рассмотрения ходатайства о мере пресечения, не принимал никаких мер, чтобы оно было рассмотрено в срок, а последнее заседание вообще назначил на 1 июня, точно зная, что сроки следствия завершаются 28 мая.

Прямая речь Донского: "Вместе с тем мы еще на прошлой неделе внесли ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому судье Подольского суда, которая рассматривает его дело. Пока ходатайство там тоже не рассмотрено".

Что было раньше: 1 июня экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий наконец явился на заседание Печерского райсуда Киева, но мера пресечения ему не избиралась. До этого он несколько раз игнорировал заседания суда, а прокуроры ходатайствовали о принудительном приводе.

ОГП просит для Тупицкого меру пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен и возложения на обвиняемого ряда обязательств.

Предыстория: