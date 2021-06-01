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В ОГП объяснили, что будет с мерой пресечения Тупицкому

Вторник, 1 июня 2021, 15:32

Дальнейшую судьбу меры пресечения экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, будет решать Подольский райсуд Киева.

Источник: прокурор по делу, руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" ОГП Алексей Донской в ​​комментарии УП

Детали: Донской подтвердил, что 25 мая обвинительный акт в отношении Тупицкого был направлен в Подольский суд (там уже даже состоялось первое подготовительное заседание).

Полномочия следственного судьи Печерского райсуда об избрании меры пресечения уже не действуют, поскольку на стадии судебного производства вопрос пресечения решает не следственный судья, а судья, рассматривающий дело по существу.

В ходатайстве об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкого прокуроры сослались на то, что судья Печерского районного суда систематически нарушал разумные сроки рассмотрения ходатайства о мере пресечения, не принимал никаких мер, чтобы оно было рассмотрено в срок, а последнее заседание вообще назначил на 1 июня, точно зная, что сроки следствия завершаются 28 мая.

Прямая речь Донского: "Вместе с тем мы еще на прошлой неделе внесли ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому судье Подольского суда, которая рассматривает его дело. Пока ходатайство там тоже не рассмотрено".

Что было раньше: 1 июня экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий наконец явился на заседание Печерского райсуда Киева, но мера пресечения ему не избиралась. До этого он несколько раз игнорировал заседания суда, а прокуроры ходатайствовали о принудительном приводе.

ОГП просит для Тупицкого меру пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен и возложения на обвиняемого ряда обязательств.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. Позже Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого на должность судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение. 
  • Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".

Валентина Романенко, УП
Темы: ТупицкийОфис генпрокурорасуд


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