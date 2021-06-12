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Судей КС будут отбирать по-новому и защитят от политики – стратегия

Суббота, 12 июня 2021, 15:09

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Источник: сайт президента

Детали: Согласно Стратегии, предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов.

Предполагается также "введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов".

Кроме того, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Стратегией также планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования.

Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.

Кроме того, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам безопасности.

Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для облегчения доступа к правосудию.

Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. Позже Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого на должность судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение. 
  • Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
  • 10 июня шесть судей заблокировали работу КС, требуя обеспечить присутствие на заседаниях бывшего председателя суда Александра Тупицкого.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийсудКС


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