Судей КС будут отбирать по-новому и защитят от политики – стратегия

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

Источник: сайт президента

Детали: Согласно Стратегии, предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов.

Предполагается также "введение механизма защиты судей Конституционного Суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов".

Кроме того, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Стратегией также планируется провести аудит системы местных судов с целью определения проблем и недостатков ее функционирования.

Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного Суда.

Кроме того, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам безопасности.

Стратегия также предусматривает совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел для облегчения доступа к правосудию.

Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы.

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