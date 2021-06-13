Телеканал "Дождь" исключили из пула Путина: освещал возвращение Навального
В России телеканал "Дождь" исключили из официального журналистского пула президента страны Владимира Путина.
Источник: "Медуза"
Детали: Эту информацию подтвердил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.
"Да, несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле", — сказал он.
По словам источников "Медузы", причиной исключения "Дождя" из пула стало то, что телеканал подробно освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и последующие митинги в его поддержку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Медузе", что "Дождь" исключен из пула в связи с освещением митингов в поддержку Навального.
Прямая речь Пескова: "Да, к сожалению связано. Канал в те дни поддерживал незаконные действия".
Больше деталей: Отмечается, что корреспондент "Дождя" не принимает участия в ежедневных брифингах Пескова с 13 мая.
Встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина 16 июня будет первым за долгое время мероприятием на высоком уровне, на которое не будут допущены журналисты "Дождя".
Предыстория:
- Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité.
- 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
- 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.
- Масштабные акции протеста против ареста Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января. 23-го были задержаны почти 3,5 тысячи человек, 31 января – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов. Это рекордные цифры задержанных в России по крайней мере за 10 лет.
- Позже против Навального открыли еще три уголовных дела, а Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.