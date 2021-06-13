Телеканал "Дождь" исключили из пула Путина: освещал возвращение Навального

В России телеканал "Дождь" исключили из официального журналистского пула президента страны Владимира Путина.

Источник: "Медуза"

Детали: Эту информацию подтвердил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

"Да, несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле", — сказал он.

По словам источников "Медузы", причиной исключения "Дождя" из пула стало то, что телеканал подробно освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и последующие митинги в его поддержку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Медузе", что "Дождь" исключен из пула в связи с освещением митингов в поддержку Навального.

Прямая речь Пескова: "Да, к сожалению связано. Канал в те дни поддерживал незаконные действия".

Больше деталей: Отмечается, что корреспондент "Дождя" не принимает участия в ежедневных брифингах Пескова с 13 мая.

Встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина 16 июня будет первым за долгое время мероприятием на высоком уровне, на которое не будут допущены журналисты "Дождя".

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