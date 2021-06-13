Телеканал "Дождь" виключили з пулу Путіна: висвітлював повернення Навального
У Росії телеканал "Дождь" виключили з офіційного журналістського пулу президента країни Володимира Путіна.
Джерело: "Медуза"
Деталі: Цю інформацію підтвердив головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко.
"Так, кілька тижнів тому нам повідомили, що наш кореспондент більше не працює в пулі", - сказав він.
За словами джерел "Медузи", причиною виключення "Дождя" з пулу стало те, що телеканал детально висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини до Росії і наступні мітинги на його підтримку.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив "Медузі", що "Дождь" виключений з пулу в зв'язку з висвітленням мітингів на підтримку Навального.
Пряма мова Пєскова: "Так, на жаль, пов'язано. Канал у ті дні підтримував незаконні дії".
Більше деталей: Відзначається, що кореспондент "Дождя" не бере участі у щоденних брифінгах Пєскова з 13 травня.
Зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна 16 червня буде першим за довгий час заходом на високому рівні, на який не будуть допущені журналісти "Дождя".
Передісторія:
- Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. Навального врятували в німецькій клініці Charité.
- 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше".
- 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше". У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих перевищила тисячу людей.
- Масштабні акції протесту проти арешту Навального відбулися в різних містах Росії 23 і 31 січня. 23 було затримано майже 3,5 тисячі осіб, 31 січня – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Це рекордні цифри затриманих у Росії принаймні за 10 років.
- Пізніше проти Навального відкрили ще три кримінальні справи, а Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.