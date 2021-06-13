Телеканал "Дождь" виключили з пулу Путіна: висвітлював повернення Навального

У Росії телеканал "Дождь" виключили з офіційного журналістського пулу президента країни Володимира Путіна.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Цю інформацію підтвердив головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

"Так, кілька тижнів тому нам повідомили, що наш кореспондент більше не працює в пулі", - сказав він.

За словами джерел "Медузи", причиною виключення "Дождя" з пулу стало те, що телеканал детально висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини до Росії і наступні мітинги на його підтримку.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив "Медузі", що "Дождь" виключений з пулу в зв'язку з висвітленням мітингів на підтримку Навального.

Пряма мова Пєскова: "Так, на жаль, пов'язано. Канал у ті дні підтримував незаконні дії".

Більше деталей: Відзначається, що кореспондент "Дождя" не бере участі у щоденних брифінгах Пєскова з 13 травня.

Зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна 16 червня буде першим за довгий час заходом на високому рівні, на який не будуть допущені журналісти "Дождя".

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