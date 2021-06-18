СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе": те жалуются на санкции

Совет нацбезопасности и обороны перепроверят трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совета нацбезопасности

Прямая речь Данилова: "МВД внесло на рассмотрение СНБО в отношении 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок. После первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые считают, что попали в санкции не совсем корректно.

Поэтому сегодня было дано поручение СНБО относительно трех человек найти дополнительную проверку наличия их в санкционных списках с привлечением СБУ, контрразведки и соответствующих органов.

В отношении трех лиц будут уточнения, на которых ранее наложили санкции".

Детали Решением Совбеза были применены санкции в отношении 4 юридических и 6 физических лиц, аффилированные со спецслужбами РФ - они имеют непосредственное отношение к разработке компонентов вируса Petya. Эти киберпреступники внесены в санкционное списки США за кибератаки на Соединенные Штаты.

Данилов добавил, что 21 июня 2018 года решение СНБО были введены персональные санкции на три года. На днях санкции всплывают, поэтому против всех физических и юридических лиц санкции продлены, кроме людей, которые умерли.

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