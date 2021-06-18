РНБО ще раз перевірить деяких "ворів у законі": ті скаржаться на санкції

Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до "ворів у законі" несправедливо.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки

Пряма мова Данілова: "МВС внесло на розгляд РНБО стосовно 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань. Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень стосовно деяких осіб, які вважають, що потрапили до санкцій не зовсім коректно.

Тому сьогодні було дано доручення РНБО стосовно трьох осіб знайти додаткову перевірку наявності їх у санкційних списках із залученням СБУ, контррозвідки та відповідних органів.

Стосовно трьох осіб буде уточнення, на яких раніше наклали санкції".

Деталі: Рішенням Радбезу були застосовані санкції щодо 4 юридичних та 6 фізичних осіб, які афілійовані зі спецслужбами РФ – вони безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya. Ці кіберзлочинці внесені до санкційного списку США за кібератаки на Сполучені Штати.

Данілов додав, що 21 червня 2018 рішення РНБО були введені персональні санкції на три роки. Днями санкції спливають, тому проти усіх фізичних та юридичних осіб санкції продовжені, окрім людей, які померли.

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