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РНБО ще раз перевірить деяких "ворів у законі": ті скаржаться на санкції

П'ятниця, 18 червня 2021, 18:36

Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до "ворів у законі" несправедливо.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки

Пряма мова Данілова: "МВС внесло на розгляд РНБО стосовно 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань. Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень стосовно деяких осіб, які вважають, що потрапили до санкцій не зовсім коректно.

Тому сьогодні було дано доручення РНБО стосовно трьох осіб знайти додаткову перевірку наявності їх у санкційних списках із залученням СБУ, контррозвідки та відповідних органів.

Стосовно трьох осіб буде уточнення, на яких раніше наклали санкції".

Деталі: Рішенням Радбезу були застосовані санкції щодо 4 юридичних та 6 фізичних осіб, які афілійовані зі спецслужбами РФ – вони безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya. Ці кіберзлочинці внесені до санкційного списку США за кібератаки на Сполучені Штати.

Данілов додав, що 21 червня 2018 рішення РНБО були введені персональні санкції на три роки. Днями санкції спливають, тому проти усіх фізичних та юридичних осіб санкції продовжені, окрім людей, які померли.

Передісторія:

  • 4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".
  • 4 лютого 2021 року вперше "злодію в законі" повідомили про підозру за цим законом: підозру отримав "Гіга Озургетський" та двоє "смотрящих" .
  • 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
  • У травні правоохоронці затримали 5 кримінальних авторитетів, зокрема "Умку" і "Лашу Свана". 1 червня працівники СБУ затримали ще двох злодіїв у законі – Віктора Панюшина і Реваза Катамадзе, проти яких РНБО ввела санкції.

Роман Петренко, УП
Теми: РНБОДаніловсанкції


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