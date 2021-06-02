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Кабина подъемника в Италии, где погибли 14 человек, вероятно ездила без предохранителя 7 лет

Среда, 2 июня 2021, 10:08
Кабина подъемника в Италии, где погибли 14 человек, вероятно ездила без предохранителя 7 лет
Фото lastampa.it

Кабина подъемника на канатной дороге в Италии, в результате обрыва которой погибли 14 человек, возможно, ездила с выключенной системой аварийного торможения уже семь лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Прокуратура Вербании, которая расследует обстоятельства аварии, получила видеозаписи, сделанные гражданином Швейцарии Михаэлем Мейером между 2014 и 2018 годами, из которых следует, что и тогда на механизме стояли зажимы.

Швейцарец из технического интереса снимал работу канатной дороги трижды – в 2014, 2016 и 2018 годах. Когда произошла трагедия и начала распространяться информация о вероятных причинах, он открыл свои архивы и пересмотрел видео, а дальше поделился ими с немецким телеканалом ZDF. "Я увидел, что уже на моих кадрах можно видеть эти зажимы – в 2014 году, на кабине, в которой находятся люди", – рассказал Мейер.

Прокурор Олимпия Босси отметила, что пока воздержится от оценок. С видеозаписями будет работать следствие.

Напомним, авария произошла в провинции Турин 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая начинается от озера Маджоре и заканчивается на высоте 1491 метр над уровнем моря. Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах до верхней станции, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Из 15 пассажиров 13 человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. 1 июня из реанимации выписали 5-летнего мальчика – единственного, кому посчастливилось выжить. В аварии погибла почти вся его семья.

Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксующего троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна сработать система автоматического торможения кабины, но как минимум один из двух элементов системы оказался заблокированным.

На прошлой неделе полиция арестовала трех сотрудников компании-оператора канатной дороги, но позже судья решил, что нет оснований держать их в тюрьме, поскольку они не могут убежать и не существует риска фальсификации доказательств.

Прокуроры утверждают, все трое – владелец канатной дороги и двое работников – знали, что кабина ездит с отключенным предохранителем. По их данным, они умышленно поставили зажимы на аварийные тормоза, чтобы избежать их постоянной активации из-за технических проблем.

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Темы: Италияжертвы
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