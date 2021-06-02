Кабіна підйомника в Італії, де загинули 14 людей, ймовірно їздила без запобіжника 7 років

Кабіна підйомника на канатній дорозі в Італії, внаслідок обриву якої загинули 14 людей, можливо їздила з вимкненою системою аварійного гальмування вже сім років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Прокуратура Вербанії, яка розслідує обставини аварії, отримала відеозаписи, зроблені громадянином Швейцарії Міхаелем Меєром між 2014 та 2018 роками, з яких випливає, що і тоді на механізмі стояли затискачі.

Швейцарець з технічного інтересу знімав роботу канатної дороги тричі – у 2014, 2016 та 2018 роках. Коли сталась трагедія і почала поширюватись інформація про ймовірні причини, він відкрив свої архіви і передивився відео, а далі поділився ними з німецьким телеканалом ZDF. "Я побачив, що вже на моїх кадрах можна бачити ці затискачі – у 2014 році, на кабіні, в якій перебувають люди", – розповів Меєр.

Прокурорка Олімпія Боссі зазначила, що наразі утримається від оцінок. З відеозаписами буде працювати слідство.

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості.

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 1 червня з реанімації виписали 5-річного хлопчика – єдиного, кому пощастило вижити. В аварії загинула майже вся його родина.

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим.

Минулого тижня поліція заарештувала трьох співробітників компанії-оператора канатної дороги, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати їх у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.

Прокурори стверджують, усі троє – власник канатної дороги та двоє працівників – знали, що кабіна їздить з відімкненим запобіжником. За їхніми даними, вони зумисно поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їх постійного активування через технічні проблеми.