Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабіна підйомника в Італії, де загинули 14 людей, ймовірно їздила без запобіжника 7 років

Середа, 2 червня 2021, 10:08
Фото lastampa.it

Кабіна підйомника на канатній дорозі в Італії, внаслідок обриву якої загинули 14 людей, можливо їздила з вимкненою системою аварійного гальмування вже сім років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Прокуратура Вербанії, яка розслідує обставини аварії, отримала відеозаписи, зроблені громадянином Швейцарії Міхаелем Меєром між 2014 та 2018 роками, з яких випливає, що і тоді на механізмі стояли затискачі. 

Швейцарець з технічного інтересу знімав роботу канатної дороги тричі – у 2014, 2016 та 2018 роках. Коли сталась трагедія і почала поширюватись інформація про ймовірні причини, він відкрив свої архіви і передивився відео, а далі поділився ними з німецьким телеканалом ZDF. "Я побачив, що вже на моїх кадрах можна бачити ці затискачі – у 2014 році, на кабіні, в якій перебувають люди", – розповів Меєр.

Прокурорка Олімпія Боссі зазначила, що наразі утримається від оцінок. З відеозаписами буде працювати слідство.  

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 1 червня з реанімації виписали 5-річного хлопчика – єдиного, кому пощастило вижити. В аварії загинула майже вся його родина. 

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим. 

Минулого тижня поліція заарештувала трьох співробітників компанії-оператора канатної дороги, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати їх у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.

Прокурори стверджують, усі троє – власник канатної дороги та двоє працівників – знали, що кабіна їздить з відімкненим запобіжником. За їхніми даними, вони зумисно поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їх постійного активування через технічні проблеми.

Теми: Італіяжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під час екскурсії на Львівщині загинула дитина: впала у водоспад

Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку 2" – Зеркаль

ІнфографікаМайже 200 нардепів отримали мільйони допомоги від держави - ОПОРА

фотоОголосили підозру поліцейському, який шарпав журналіста hromadske Кутєпова

В РФ вважають, що в Україну під виглядом навчань з НАТО доставлять зброю

Білорусь заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною

Усі новини...
Італія
Угода між Україною та Італією про визнання водійських посвідчень тимчасово припинила дію
Дитину, що єдиною вижила після обриву кабіни підйомника в Італії, виписали з реанімації
Італія зафіксувала найменшу з осені кількість смертей від COVID-19
Останні новини
16:09
Загибель хлопчика на екскурсії: у класного керівника серцевий напад
16:07
фото Лікарка вимагала хабарі з учасників ООС за оформлення інвалідності – СБУ
16:02
Lufthansa скасувала рейси в Москву і Санкт-Петербург через відсутність дозволу РФ
16:00
Хворий хлопчик з Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки
15:51
Засідання РНБО готують на п'ятницю - джерело
15:51
Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива
15:42
Кабмін скасував підвищення окладу генпрокурора на 56 тисяч гривень
15:41
Скорочення дефіциту та держборгу – чого очікує уряд від економіки до 2024 року
15:23
У Раді намагаються збільшити пенсійний вік українців
15:17
Рада прийняла у першому читанні податковий законопроєкт "Дія City"
Усі новини...