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В РФ заявили, что обострение на Донбассе "рукотворно" и хотят рассекретить переговоры

Среда, 2 июня 2021, 18:15
В РФ заявили, что обострение на Донбассе рукотворно и хотят рассекретить переговоры

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объясняет последние обострения ситуации на Донбассе тем, что Украине нечего отвечать на переговорах.

Источник: Козак в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в среду, сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Вот все то, обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, оно очевидно, что оно рукотворное, оно имеет свои причины и внутриполитические, и внешнеполитические. Поскольку в трехсторонней контактной группе, в "нормандском формате" по политическим вопросам урегулирования конфликта, Украина подошла к краю, нечего ответить".

Детали: По его мнению, в феврале власти Украины "решили обострить ситуацию", тогда же начался разговор о том, что необходимо в "нормандский формат" привлечь США и Великобританию.

Козак также выразил мнение, что переговоры по Донбассу как в контактной группе, так и политсоветников президентов стран "нормандского формата" должны быть рассекречены.

При этом, отметил он, России до сих пор "не удается пробить эту позицию".

"Украинская сторона занимает такую, сродни известной болезни - раздвоение личности, позицию: с одной стороны, мы за строгую конфиденциальность, но стоит только дверь закрыть, выходят за дверь и рассказывают всем, независимо от результатов переговоров", - заявил Козак.

Он считает, что украинская сторона представляет свою интерпретацию того, что было на переговорах.

"И свою интерпретацию проливают на головы несчастных украинских граждан, которые в неведении находятся, что произошло на самом деле, что было, о чем кто говорил", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДонбассТКГ
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