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Данилов прокомментировал законопроект об олигархах, предлагает шагнуть дальше

Четверг, 3 июня 2021, 11:52

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указывает, что внесенный президентом законопроект о статусе олигарха является важным шагом на пути деолигархизации, но этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

Источник: Данилов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Внесенный главой государства законопроект - первый и поэтому самый важный шаг на пути к реализации задачи по полному демонтажу олигархической системы.

Этот шаг - беспрецедентный в истории Украины, и, без преувеличения, решающий для ее современности и будущего. Но поскольку коррупционная олигархическая система последовательно и системно строилась в течение трех десятилетий, ее невозможно сломать сразу, и поэтому необходим комплексный подход".

Детали: Данилов отмечает, что наряду с законопроектом, внесенным Зеленским, стоит вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.

Речь, по словам секретаря СНБО, идет о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопросов:

  • лоббизма,
  • усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования,
  • усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности,
  • внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий,
  • защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.

По мнению Данилова, сформированна ятаким образом законодательная база позволит защитить отечественную экономику и станет основой защиты национальных интересов.

Что предшествовало: На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Зеленского об олигархах. Он в частности предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.

Предыстория: 

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.
  • 2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект этого закона.

Валентина Романенко, УП
Темы: олигархизаконодательствоДаниловСНБО


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