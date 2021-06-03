Тупицкого и Касминина не пускают в КСУ на рассмотрение земельного дела

Александр Тупицкий и Александр Касминин не могут принять участие в рассмотрении земельного дела в Конституционном Суде, поскольку их не пропускают в здание суда сотрудники Управления государственной охраны.

Источник: заместитель председателя КС Сергей Головатый, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Головатого: "С целью рассмотрения вопроса о возможности участия судей Касминина и Тупицкого в заседании сообщаю, что я дал поручение руководителю Секретариата выяснить возможность такого участия. Получил документ о том, что уже с 19 января включительно по сегодняшний день Тупицкого и Касминина не допускают в помещение суда работники УГО, о чем составляются соответствующие акты каждый раз. Итак, по объективным причинам их участие дальше невозможно, поэтому продолжаем заседание".

Детали: Отмечается, что КС объявлял перерыв до 14:00, чтобы рассмотреть ходатайство народного депутата от ОПЗЖ Василия Нимченко о возможности участия Тупицкого и Касминина в рассмотрении дела.

В свою очередь, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала это ходатайство. Она заявила, что их "устранили для того, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли".

Что предшествовало: Тупицкий и Касминин подали иски в ОАСК в попытке вернуть должности и зарплату судей.

Предыстория: