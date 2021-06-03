Тупицкого и Касминина не пускают в КСУ на рассмотрение земельного дела
Александр Тупицкий и Александр Касминин не могут принять участие в рассмотрении земельного дела в Конституционном Суде, поскольку их не пропускают в здание суда сотрудники Управления государственной охраны.
Источник: заместитель председателя КС Сергей Головатый, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Головатого: "С целью рассмотрения вопроса о возможности участия судей Касминина и Тупицкого в заседании сообщаю, что я дал поручение руководителю Секретариата выяснить возможность такого участия. Получил документ о том, что уже с 19 января включительно по сегодняшний день Тупицкого и Касминина не допускают в помещение суда работники УГО, о чем составляются соответствующие акты каждый раз. Итак, по объективным причинам их участие дальше невозможно, поэтому продолжаем заседание".
Детали: Отмечается, что КС объявлял перерыв до 14:00, чтобы рассмотреть ходатайство народного депутата от ОПЗЖ Василия Нимченко о возможности участия Тупицкого и Касминина в рассмотрении дела.
В свою очередь, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала это ходатайство. Она заявила, что их "устранили для того, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли".
Что предшествовало: Тупицкий и Касминин подали иски в ОАСК в попытке вернуть должности и зарплату судей.
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
- 27 марта Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковичаот 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
- В конце апреля и.о. председателя Конституционного суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату заработной платы и запретить пользоваться служебным автомобилем своему предшественнику Александру Тупицкому и бывшему судье Александру Касминину.