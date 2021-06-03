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"На вас заведено дело": полиция предупреждает об опасной спам-рассылке

Четверг, 3 июня 2021, 18:55
иллюстрация Укрпочты

Правоохранители сообщают об опасной спам-рассылке якобы от государственных учреждений.

Источник: Патрульная полиция

Дословно: "Резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений.

Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф

Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это - атака киберзлодеев".

Детали: Также правоохранители предупреждают, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.п.) могут поступать и якобы от других госучреждений.

Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер.

Полиция просит быть бдительными:

  • следуйте интернет-гигиене и ни в коем случае не открывайте любые запароленные архивы и файлы, поступающие на вашу электронную почту;
  • следите за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением.
  • обращайте внимание на электронный адрес отправителя письма и проверяйте его достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются с неофициальных почт.

Украинская правда
Темы: хакеры


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