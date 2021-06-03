"На вас заведено дело": полиция предупреждает об опасной спам-рассылке
Правоохранители сообщают об опасной спам-рассылке якобы от государственных учреждений.
Источник: Патрульная полиция
Дословно: "Резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений.
Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф
Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это - атака киберзлодеев".
Детали: Также правоохранители предупреждают, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.п.) могут поступать и якобы от других госучреждений.
Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер.
Полиция просит быть бдительными:
- следуйте интернет-гигиене и ни в коем случае не открывайте любые запароленные архивы и файлы, поступающие на вашу электронную почту;
- следите за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением.
- обращайте внимание на электронный адрес отправителя письма и проверяйте его достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются с неофициальных почт.