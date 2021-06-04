Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко явился на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу по подозрению нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Петра Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (а это - совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного расследования обстоятельств указанного уголовного производства".

Что было раньше: 27 мая СБУ сообщила, что Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука".

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не был проинформирован в предусмотренном законом порядке.

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