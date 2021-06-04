Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко явился на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу по подозрению нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Петра Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (а это - совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).
Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного расследования обстоятельств указанного уголовного производства".
Что было раньше: 27 мая СБУ сообщила, что Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука".
Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не был проинформирован в предусмотренном законом порядке.
Предыстория:
- Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже Порошенко.
- Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.
- Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.
- СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.