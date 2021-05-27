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У Порошенко объяснили, почему он проигнорировал допрос СБУ

Четверг, 27 мая 2021, 13:23
У Порошенко объяснили, почему он проигнорировал допрос СБУ
Фото eurosolidarity.org

Адвокат Игорь Головань заявил, что пятый президент, нардеп Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.

Источник: Головань в Facebook

Прямая речь: "Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке – путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, который не работает".

Детали: Адвокат заявил, что "битый час" пытался связаться со следователями.

Он также добавил, что будет просить их "соблюдать закон".

Позже Головань сообщил, что связался со следователями, и они согласовали дату визита Порошенко на допрос.

Что было раньше: 27 мая СБУ сообщила, что народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука".

Предыстория: 

  • Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко. 
  • Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.
  • Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.
  • СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСБУдопросМедведчук
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