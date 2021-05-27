У Порошенко объяснили, почему он проигнорировал допрос СБУ
Адвокат Игорь Головань заявил, что пятый президент, нардеп Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.
Источник: Головань в Facebook
Прямая речь: "Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке – путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, который не работает".
Детали: Адвокат заявил, что "битый час" пытался связаться со следователями.
Он также добавил, что будет просить их "соблюдать закон".
Позже Головань сообщил, что связался со следователями, и они согласовали дату визита Порошенко на допрос.
Что было раньше: 27 мая СБУ сообщила, что народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука".
Предыстория:
- Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко.
- Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и что председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.
- Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.
- СБУ также получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.