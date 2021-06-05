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В Австралии обнаружили новый штамм коронавируса

Суббота, 5 июня 2021, 02:48

Власти штата Виктория в Австралии сообщила об обнаруженном новый штамм коронавируса Delta.

Источник: Reuters

Детали: Штамм Delta, по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более заразный, чем "индийский" вариант.

Власти штата Виктория обеспокоена факту обнаружения нового штамма и опасениями всплеска болезни.

Именно поэтому усилия медиков направляются на то, чтобы выявить, откуда происходит этот штамм COVID-19, а также протестировать людей, контактировавших с зараженными.

Напомним: Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой из-за нехватки вакцин.

Темы: Австралиякоронавирус


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